Cedere per avere Xhaka

Servirà un altro po’ di tempo per vedere Xhaka con la maglia della Roma, come riporta Il Tempo. Da diverse settimane il nome del centrocampista svizzero è stato individuato come rinforzo principale per la mediana giallorossa, ma per ora l’Arsenal continua a fare muro a fronte dell’offerta da circa 15 milioni di euro presentata da Tiago Pinto. I Gunners, anche in virtù del buon Europeo disputato dal classe 1992, non hanno intenzione di abbassare le pretese: per dare l’ok alla cessione vogliono un bonifico da 20 milioni. Probabilmente per effettuare l’affondo decisivo a Trigoria stanno aspettando di trovare una quadra con il Lille per Olsen – dalla dirigenza francese però smentiscono seccamente che sia in piedi una trattativa per il suo trasferimento, da capire chi bluffa – e con il Nizza per Kluivert, che in un primo momento aveva detto no al club della Costa Azzurra. Una volta piazzati altri due esuberi potrà essere fatto un passo in avanti verso gli inglesi, con un andamento della negoziazione simile a quanto successo con Rui Patricio e il Wolverhampton. Nel frattempo, dopo i comunicati del Marsiglia degli scorsi giorni, anche la società dei Friedkin ha ufficializzato la cessione di Pau Lopez in Francia: il prestito sarà oneroso per 720mila euro, con bonus per un massimo di 500 mila euro, mentre è stato inserito un diritto di riscatto per 12 milioni di euro nel caso in cui il portiere disputerà 20 partite tra tutte le competizioni. Pinto porta avanti il suo piano di uscite senza sosta: il vero colpaccio sarebbe quello di riuscire a definire un accordo per Pastore al Monaco, sgravando il bilancio di un costo annuo di 12 milioni.