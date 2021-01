C’è Verre con Quagliarella, Candreva sogna lo sgambetto

Un altro ex sulla strada della Roma. Come riporta “Il Tempo”, il primo avversario della Roma nel 2021 è Ranieri, allenatore della Sampdoria che due stagioni fa ha sostituito sulla panchina romanista proprio Di Francesco, sconfitto dai ragazzi di Fonseca nell’ultimo match del 2020 disputato allo Stadio Olimpico. Il tecnico proporrà un 4-4-1-1 con Candreva a destra (l’ex laziale ma tifoso giallorosso, sogna lo sgambetto) e Verre a supporto di Quagliarella e dovrà fare a meno di Ferrari, Gabbiadini e Prelec. Assente anche Keita, che è squalificato ma è comunque partito per la Capitale. Recuperati Bereszynski, Thorsby e Jankto, che partiranno però dalla panchina.