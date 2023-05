C’è lesione per El Shaarawy. Stagione finita

Lesione al flessore per El Shaarawy. Dopo aver realizzato la rete del momentaneo 0-1 a Monza , il Faraone ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per infortunio. Ieri, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra che terranno il numero 92 fuori per tutto il resto della stagione, potrebbe recuperare per la prima settimana di giugno, in tempo per l'ultima giornata di campionato con lo Spezia all'Olimpico. Mourinho perde cosi l'ennesima pedina in una rosa ampiamente falcidiata dagli infortuni nel momento decisivo della stagione, sia in campionato, sia in vista delle due sfide con il Bayer Leverkusen . Ieri pomeriggio a Trigoria si e svolto il primo allenamento in vista dell'impegno di domani con l ' Inter , uno scontro diretto che ha tutta l'aria di essere l'ultima spiaggia per qualificarsi in Champions tramite il campionato. Lo Special One ritroverà lo squalificato Matic e oggi capirà quanto Dybala, Wijnaldum e Belotti (che ieri si a rivisto in gruppo) potranno gia essere utili contro i nerazzurri.