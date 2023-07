Casting a centrocampo. Assalto a Scamacca

Il primo nome sulla lista di Pinto è sempre Frattesi. Il dirigente giallorosso lo segue ormai da oltre un anno, e ha pianificato una strategia precisa per portarlo a casa, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Trenta milioni sul piatto in attesa delle mosse del Sassuolo, che sembra ancora voler attendere per far alzare il prezzo di Frattesi. C'è l'Inter che potrebbe affondare il colpo con i soldi di Brozovic, mentre più staccate restano Juve e Milan. Sul tavolo, ovviamente, non mancano le alternative. I nomi di Renato Sanches e Sabitzer sono apprezzati dal tecnico, in particolare il secondo. L'austriaco, però, seppur non costosissimo a livello di cartellino (il Bayern chiede 15 milioni) guadagna circa 12 milioni di euro, che rappresentano l'ostacolo maggiore per provare ad avvicinarlo. Più semplice arrivare a Renato Sanches, che però non entusiasma il tecnico dato il numero importante di infortuni che lo ha visto protagonsta nelle ultime stagioni.