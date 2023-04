Cassano non ci sta: “Mourinho ha fatto un’altra figura di m…”

Un'altra puntata dell'accesa polemica tra Mourinho e Cassano. Non si è fatta attendere la risposta dell'ex Roma e Real Madrid, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo. Il protagonista della Bobo Tv ha infatti commentato le parole dello Special One nella conferenza stampa post-partita di Torino sul suo profilo Instagram. "Cari followers vi comunico che domani sera (oggi, ndr) sarò insieme agli altri (Adani, Ventola e Vieri, ndr) in diretta e dirò tutto lì, ma vorrei anticiparvi una cosa su Mourinho e le parole su Livaja, visto che in tanti me lo state chiedendo". L'ex talento di Bari fa riferimento all'ultima frase detta dal tecnico portoghese, riguardante un episodio del 2013 alla Pinetina - il centro sportivo dell'Inter -, quando sia "Fantantonio" sia l'attaccante croato vestivano la maglia nerazzurra. I due, durante un allenamento avrebbero infatti litigato con Cassano che sembrerebbe aver avuto la peggio. "Nella mia vita - ha continuato l'ex calciatore - non è mai stato duro niente, il vero momento duro l'ho vissuto dagli 0 ai 18 anni, perché dove vivevo io o eri furbo o non andavi avanti. È vero, ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più ma dopo due giorni eravamo amici come prima. Mia madre, caro Mourinho, mi ha insegnato di non aver paura di niente e nessuno. Visto che qualcuno ti ha fatto da spia, digli che in quell'occasione c'erano venti persone che ci hanno separato e non c'è stato nessuno scontro fisico, diglielo che sono tutte cagate. Hai fatto un'altra figura di m... oltre a come fai giocare le tue squadre. Questa però è una questione secondaria che svilupperemo alla BoboTv, dove diremo anche altre cose". Quella tra Cassano e Mourinho sembra quindi una diatriba destinata a non finire mai.