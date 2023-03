Caso Serra, due versioni ma le “Iene” sposano Mourinho

Tiene banco il caso Serra-Mourinho. L'arbitro della sezione di Torino è stato protagonista nella serata di ieri di un servizio delle "lene", scrive Il Tempo. Il programma di Italia 1 ha provato a ricostruire l'accaduto affidandosi a un esperto della lettura del labiale, Giuliano Callegari, al quale è stato sottoposto il video della discussione tra quarto uomo e lo Special One. Callegari, dopo aver visionato il filmato, ha confermato che Serra si è rivolto in modo irrispettoso verso il tecnico portoghese, dicendogli: "Ti prendono tutti per il c**o, vai a casa". Nella seconda parte del servizio, l'inviato Filippo Roma ha intervistato il diretto interessato, che, confrontato, ha affermato di non aver riferito quelle parole, bensì: "Ti stai mettendo lo stadio contro, vai nell'area". La versione di Serra è stata in seguito smentita dallo stesso Callegari. Il giornalista ha poi dichiarato di aver provato a contattare la Roma, ma il club non si è reso disponibile al confronto. Venerdì la Corte Federale d'Appello della FIGC si pronuncerà sulla squalifica di Mourinho in seguito agli avvenimenti di Cremona.