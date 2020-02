Carles Perez sarà titolare. C’è Pellegrini

Scocca l’ora di Carles Perez. L’esterno arrivato in Italia negli ultimi giorno di mercato, ha avuto un buon impatto sul secondo tempo con il Bologna e si candida in maniera prepotente per una maglia da titolare nel match di sabato sera con l’Atalanta. La carta Perez – sottolinea ‘Il Tempo’ – è una di quelle che Fonseca può giocarsi per cercare di dare una svolta alla squadra e al reparto offensivo che ha grandi problemi in fase di finalizzazione. Il tecnico portoghese ha avvertito tutti sulle difficoltà che il classe 1998 potrà avere contro la difesa a uomo – Gasperini è un maestro nel giocare con le marcature a uomo a tutto campo – ma l’Under degli ultimi mesi, escluso quello visto contro la Lazio, è un giocatore che può far poco per impensierire gli avversari. “È il momento di restare tutti uniti e per lottare più che mai per capovolgere questa situazione. Mi fido ciecamente della mia squadra”, il post su Instagram di Perez. Uno dei grandi rebus da risolvere è poi quello che riguarda chi sostituirà Cristante a centrocampo, con Pellegrini candidato dopo il ritorno dalla squalifica.