Carica Celik. Ecco Pellegrini e Abraham

La Roma riabbraccia il suo Capitano scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Ieri Pellegrini e gli altri nazionali sono tornato al Fulvio Bernardini per il primo allenamento di stagione. Si sono rivisti anche Abraham, Cristante, Mancini, Rui Patricio e Vina. Primo giorno anche per Celik che si è presentato alla stampa. Il turco ha tutta l’intenzione di convincere Mourinho ad affidargli la fascia destra sfidando Karsdorp. Intanto oggi la partenza per il Portogallo prevista per le ore 15.