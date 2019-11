“Capitan Paddle” il 23 e 24 novembre

Non solo calcio a 8. Com’è ormai noto, il padel è una delle più grandi passioni di Francesco Totti fin dai tempi in cui vestiva ancora la maglia da giocatore della Roma. Negli anni sono state diverse le sfide tra l’ex numero 10 giallorosso e altri big dello sport nazionale ed internazionale: da Roberto Mancini a Carles Puyol passando per l’amico – e attuale presidente del Coni – Giovanni Malagò. Non solo, Francesco è stato anche uno dei protagonisti della seconda edizione della ‘Gillette Padel Vip Cup‘ andata in scena a luglio a Sabaudia poco dopo il suo addio al club di Pallotta. E adesso, oltre a partecipare da protagonista al campionato di Serie A di calciotto con la sua squadra, l’ex capitano giallorosso ha organizzato un torneo nel suo centro sportivo. E così – come si legge su ‘Il Tempo’ – sabato 23 e domenica 24 novembre si svolge al ‘Totti Sporting Club‘ la prima edizione di ‘Capitan Paddle‘, competizione amatoriale riservata a tutti gli sportivi appassionati di sponde e racchettoni. I partecipanti, divisi in quattro gironi in base al livello di bravura, si sfidano con l’obiettivo di arrivare all’ambitissimo match finale: durante la cerimonia di chiusura infatti il vincitore del torneo avrà la possibilità di cimentarsi sul campo centrale in una gara memorabile proprio contro Francesco Totti. Le iscrizioni – la quota per partecipare è di venti euro – saranno aperte fino a venerdì 22 alle 12.00, per partecipare è necessario contattare la pagina facebook ‘Totti Sporting Club’. Il capitano è pronto alla sfida, chi si sente all’altezza deve solo farsi avanti.