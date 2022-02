Capienza subito al 50%. Obiettivo spalti pieni entro l’inizio di marzo

Per Roma-Genoa sono previsti circa 30mila spettatori

Stadi, si torna alla metà della capienza come riporta Il Tempo. Dopo due giornate di campionato a scarto ridotto - con cinquemila spettatori negli impianti - il Governo riapre i cancelli al 50% degli appassionati. Sembra un passo in avanti notevole, in realtà - tra i maggiori cinque campionati europei - la Serie A è l’unico torneo con capienza limitata. La drastica riduzione era stata decisa dalla Figc in accordo con le Istituzioni, ma ora che i numeri certificano il miglioramento della situazione pandemica, gli stadi torneranno ad accogliere la metà degli spettatori rispetto alla capienza degli impianti. Il derby tra Inter e Milan vedrà oltre trentamila tifosi sugli spalti, altrettanti ce ne saranno all’Olimpico per Roma-Genoa. L’obiettivo dei club è quello di tornare - tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo - al 100% della capienza. Un auspicio che dovrà trovare il supporto dei numeri della pandemia che continua a limitare le risorse delle società di calcio.