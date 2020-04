Caos contratti al 30 giugno

Nessuna proroga ai contratti dei calciatori in scadenza, scrive “Il Tempo”. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e porta la firma del capo dell’Ufficio legale della Fifa Emiliano Garcia Silvero: “L’1 luglio non aprirà il mercato. I contratti in scadenza al 30 giugno non potranno essere estesi, i calciatori in prestito torneranno alle loro squadre ma non potranno scendere in campo”.

La sorpresa è arrivata dentro l’uovo di Pasqua, il calcio è in pieno caos, il campionato – qualora ripartisse – potrebbe essere stravolto dalle decisioni della Fifa che un paio di settimane fa aveva dato delle linee guida totalmente differenti. Alla Roma Smalling e Mkhitaryan sarebbero costretti a fare le valigie, così come Spinazzola e Ibanez, mentre risentirebbero del prestito Schick, Florenzi, Nzonzi, Defrel, Olsen, Karsdorp, Gonalons e qualche altro tesserato.