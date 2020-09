Canone Olimpico: dopo Lotito anche Friedkin vuole lo sconto

Tra i diversi temi approfonditi nelle ultime settimane dai nuovi proprietari della Roma, c’è anche quello relativo allo stadio Olimpico. Nei giorni scorsi, durante un incontro tra Dan Friedkin, Vitek e l’advisor Rothschild – che ha messo in contatto il magnate texano e l’imprenditore ceco – è andata in scena una conference call con Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, in cui si è parlato anche dei termini del canone d’affitto dell’impianto per cui la Roma paga circa 3.5 milioni di euro all’anno.

Circa dieci giorni fa – riporta “Il Tempo” – il presidente della Lazio Lotito aveva incontrato il numero uno di Sport e Salute per trattare uno sconto sul canone della scorsa stagione (condizionata dal Covid) e gettare le basi per il rinnovo della concessione per quella in corso. Alla fine Lotito ha strappato uno sconto di circa 300mila euro per il 2019/20. A differenza del club biancoceleste, il contratto della Roma scade alla fine della stagione 2020/21 ma la società si siederà comunque al tavolo con Sport e Salute per negoziare uno sconto e gettare le basi per un rinnovo.

Un altro passo è stato fatto ieri sera proprio all’Olimpico: Friedkin infatti ha conosciuto personalmente Cozzoli. Un incontro formale a cui ne seguirà un altro in cui si parlerà dei dettagli tecnici del nuovo accordo (per l’affitto della scorsa stagione i giallorossi dovrebbero ottenere uno sconto simile a quello della Lazio). Nelle intenzioni di Friedkin c’è anche l’idea di valorizzare al massimo l’Olimpico in attesa dell’ok definitivo su Tor di Valle: non a caso si stanno studiando soluzioni in vista della riapertura al pubblico dell’impianto per aumentare i ricavi.