Campagna d’Europa

Ci sarà qualche cambio rispetto al campionato rispettando quella gestione che il tecnico portoghese predica sin dalle sue prime parole in questa stagionc. Oggi sarà in confcrenza stampa assieme a Karsdorp direttamente da Tiraspol dopola rifinitura del mattino a Trigoria, ma non sarà in panchina così come nelle tre gare successive a causa della squalifica imposta dalla Uefa. Non ci sarà Pellegrini che ancora si allena a parte. Ancora in dubbio Smalling. Oggi si capirà se potrà partire con i compagni anche se appare difficile immaginarlo in campo in Europa League, anche per lui la gara contro i granata può csscre l'occasione per risistemarsi al centro della difesa dove comunque Llorentre ha dato più geometrie in fase d'uscita.