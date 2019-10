Cambiano i vertici del settore giovanile. Torna Bruno Conti

La Roma ha completato il nuovo organigramma con il riassetto del settore giovanile, che resterà sotto il controllo di Zubiria. De Sanctis ricoprirà l’incarico di direttore tecnico della Primavera, dell’Under 18 e dell’Under 17, mentre a Bruno Conti sono state affidate le selezioni che vanno dall’Under 16 all’Under 10. Intanto lunedì è in programma l’assemblea degli azionisti chiamata ad approvare l’aumento di capitale e il bilancio, mentre si avvicina pure la scadenza del board giallorosso, riporta “Il Tempo”. L’attuale cda resterà in carica fino al 30 giugno ed è molto probabile che dopo tale data Baldissoni, che si occuperà esclusivamente del progetto di Tor di Valle, non ne farà più parte. Baldissoni che ha partecipato alla prima riunione sullo stadio dopo l’arrivo della proposta di convenzione urbanistica redatta dal Campidoglio. Se ieri sono state esaminate le parti del testo ancora da limare, per le prossime riunioni verrà speso del tempo anche per guardare i testi degli accordi Comune-Regione, Comune-Città Metropolitana e AS Roma-Acea.