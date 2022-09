Camara: “Qui per Mourinho e con i consigli di Manolas”

Il centrocampista arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Olympiakos ha raccontato l’emozione provata dopo l’inizio della sua nuova avventura in giallorosso: “Sono orgoglioso di condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Cristante, Pellegrini, Wijnaldum e anche Bove. Sono giocatori con sui prima giocavo alla Playstation, adesso invece mi alleno con loro. C’è massima umiltà da parte mia”.

Sul suo processo decisionale ha influito la presenza di Mourinho. A sorpresa però sembra essere stato anche un ex giallorosso ad aver propiziato il trasferimento nella Capitale: “Diversi club si erano interessati a me ma avevo esitato, quando poi si è fatta viva la Roma invece non ho avuto dubbi. Ho parlato con il mister che mi ha spiegato il progetto e ho subito deciso di venire qui. Anche Manolas (suo ex compagno di squadra, ndc) mi ha parlato benissimo di questo club e del calore dei tifosi".