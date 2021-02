Calvo, il divorzio è vicino. Fienga verso il rinnovo

Francesco Calvo può lasciare la Roma dopo tre anni dall’arrivo in giallorosso. I Friedkin stanno operando in maniera importante anche con i cambiamenti in società, con gli arrivi di Tiago Pinto e Scalera e gli allontanamenti di Gombar e Zubiria dopo la vicenda dei 6 cambi. Come scrive ‘Il Tempo’, potrebbero arrivare altri movimenti: il Chief Operating Officer Francesco Calvo al momento è impegnato con la fase finale dell’accordo con New Balance. Dopo la firma, però, potrebbe dire addio alla Roma, anche per motivi di famiglia. Diverso il discorso per Guido Fienga, che invece sembrerebbe andare verso il rinnovo. Intanto, se dovesse saltare l’ingresso dei fondi in Lega, Cvc potrebbe aprire un dialogo con i Friedkin per una quota di minoranza.