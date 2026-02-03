Calvarese: “Sacchi in confusione. Mancini-Davis, non c’è fallo”

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese su 'Il Tempo' dice la sua sull'arbitraggio di Sacchi nel match tra Udinese e Roma, con la controversa punizione assegnata ai friulani da cui è nata la rete decisiva. "Sfortunato il direttore di gara perché a livello tecnico, fino al momento della punizione (sbagliata) del gol di Ekkelenkamp, non aveva sfigurato. Nell'occasione, infatti, Davis va in velocità, con Mancini che - in ritardo - si ferma non compiendo alcun gesto né con il corpo né con la gamba verso l'attaccante dell'Udinese, che invece gli va addosso. Se fosse accaduto in area sarebbe stato da OFR per revocare il rigore. Dal punto di vista tecnico, l'arbitro di Macerata si disunisce dopo l'episodio tra Mancini e Davis, non dando punti di riferimento ai calciatori. Sacchi vede bene, invece, in occasione del contatto tra Solet e Ghilardi nell'area di rigore bianconera: è il difensore francese a prendere per primo il pallone, anticipando l'ex Verona. Dal punto di vista disciplinare le cose vanno meglio per Sacchi. Nel secondo tempo la soglia del cartellino si abbassa anche troppo: eccessivo il giallo per Pellegrini per il fallo su Atta, mentre sono giusti gli altri".