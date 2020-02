Calcio Femminile: la Roma in Coppa Italia con S. Marino

Dopo il risultato tennistico dell’andata, adesso l’As Roma femminile deve soltanto archiviare la pratica, scrive “Il Tempo”. Alle 14.30 le giallorosse scendono in campo al Tre Fontane nel quarto di finale di ritorno di Coppa Italia contro la San Marino Academy (diretta Roma Tv), per staccare ufficialmente il pass per il turno successivo. Bavagnoli – alla luce del 6-1 rifilato alle sammarinesi a inizio febbraio – farà ampio ricorso al turnover, concedendo una maglia da titolare a chi ha giocato meno fino ad ora. Davanti a Pipitone sono pronte Ekroth e Cunsolo. In mediana spazio a Greggi, Ciccotti e Bernauer mentre in attacco torna Serturini. Possibile chance anche per Corrado che, dopo aver giocato il torneo di Viareggio, è pronta a ritagliarsi il suo spazio in prima squadra.

In semifinale la Roma affronterà una tra Milan e Fiorentina, ma per conoscere il nome dell’avversario bisognerà aspettare: tutti gli altri quarti di finale in programma sono stati rinviati a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus.

Dopo il match di oggi le giallorosse torneranno in campo nel weekend del 21-22 marzo a causa della sosta per l’Algarve Cup, prestigioso torneo internazionale in programma dal 4 all’11 marzo in Portogallo in cui la Nazionale italiana farà la sua prima apparizione.