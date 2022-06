Braccio di ferro per Solbakken: il Bodo chiede 4 milioni

Il club norvegese non ha gradito le indiscrezioni che vedrebbero il giocatore in procinto di iniziare una nuova avventura in Italia, alla corte di Mourinho

Redazione

Se la vendetta è un piatto che va servito freddo, non stupisce la reazione registrata al Circolo Polare Artico alla notizia dell’accordo raggiunto tra la Roma e Ola Solbakken. La dirigenza del Bodø/Glimt, come riporta Il Tempo, non ha gradito le indiscrezioni che vedrebbero il giocatore in procinto di iniziare una nuova avventura in Italia, alla corte di Mourinho. E forse è stata proprio la destinazione scelta dell’attaccante ad aver irritato i vertici gialloneri.

I rapporti tra i due club infatti non sono certamente idilliaci dopo la rissa andata in scena negli spogliatoi dell’Aspmyra Stadion tra Nuno Santos e il tecnico Knutsen: episodio costato tre giornate di squalifica ad entrambi, che aveva spinto i norvegesi a sporgere denuncia nei confronti del preparatore dei portieri (il caso è stato archiviato). In quell’occasione i padroni di casa avevano puntato il dito contro la panchina giallorossa parlando di comportamento antisportivo. La stessa accusa rivolta tra le righe alla Roma da un dirigente del Bodo, che nei giorni scorsi aveva parlato della questione Solbakken.

Gli scandinavi per liberarlo prima del termine chiedono un importante indennizzo (superiore ai 3 milioni), che la Roma non ha intenzione di corrispondere. A tranquillizzare Pinto infatti è la possibilità di poter firmare con Solbakken a costo zero dal 1 luglio in poi, posticipando di sei mesi il suo l’arrivo nella Capitale: scenario che priverebbe il Bodo della possibilità di guadagnare dall’addio del suo miglior giocatore. In questo caso il tempo gioca dalla parte dei giallorossi, convinti di poter limare le richieste avanzate dalla Norvegia nelle prossime settimane.