Borja Mayoral: “Quando serve io ci sono”

La prestazione che Fonseca si aspettava da lui. Borja Mayoral ha risposto presente nell’occasione da titolare che gli è stata concessa vista la grande stanchezza registrata da Dzeko, che tornerà a guidare l’attacco nella sfida d’alta classifica con l’Inter, come riporta Il Tempo. Lo spagnolo ha siglato una doppietta e ha dimostrato di essere ben integrato all’interno degli schemi della squadra.

In campionato ha giocato dal primo minuto in tre occasioni e soltanto contro il Genoa non è riuscito a riuscito a trovare l’acuto sotto porta, un segnale di affidabilità per un attaccante di scorta chiamato a segnare proprio in queste occasioni. “Sono contento per la prima doppietta in campionato Sono contento per i due gol e per la vittoria della squadra, non era facile ottenerla su questo campo“, le dichiarazioni al termine del match del sorridente centravanti, che non ha dimostrato alcuna presunzione dopo la doppietta: “Difficile lasciarmi fuori? Io lavoro ogni allenamento e ogni partita in cui posso giocare. Decide l’allenatore, sono pronto sempre per giocare“.