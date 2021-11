Borja Mayoral aspetta Mou

Con il nuovo modulo visto a Venezia, e che potrebbe essere riproposto contro il Genoa, lo spagnolo potrebbe essere una risorsa

Per recuperare le energie fisiche e mentali, Mourinho ha concesso 3 giorni di riposo ai giocatori rimasti a Roma dopo la sosta, eccenzion fatta per gli infortunati che ieri hanno continuato a lavorare a Trigoria. Lo Special One è volato a Londra per trascorrere qualche giorno con la figlia, senza però staccare la testa dalla sua Roma. Come scrive Emanuele Zotti su Il Messaggero, il modulo visto contro il Venezia potrebbe essere riproposto contro il Genoa domenica 21 novembre. Nel caso in cui la difesa a 3 dovesse rivelarsi una scelta convincente non è escluso che il tecnico possa decidere di iniziare ad adottare con stabilità il nuovo modulo cambiando le carte in tavola anche in ottica mercato. Giocando però con 2 terminali offensivi, Mayoral diverrebbe indispensabile per essere l'alternativa a Abraham e Shomurodov, considerando che Tiago Pinto non ha in programma di piazzare colpi in attacco. Una prospettiva che stravolgerebbe i piani dello spagnolo e del suo procuratore, che da agosto non ha mai perso i contatti con la Fiorentina. In entrata le priorità del gm sono un centrocampista e un terzino che possa far rifiatare Karsdorp. In quest'ottica il nome in pole è quello di Dalot. In mediana piace Zakaria.