Blitz giallorosso a Londra per Lukaku: oggi si può chiudere

Dalla delusione per l'arrivo di Azmoun all'entusiasmo incontenibile nell'attesa di Lukaku. Come riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo, in poche ore l'umore della città si è completamente ribaltato. Nel pomeriggio di ieri un volo privato con a bordo il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e il gm Tiago Pinto ha raggiunto Londra per incontrare il Chelsea. L'obiettivo è soltanto uno: tornare nella Capitale con Romelu Lukaku. Alle 16 da Ciampino è decollato il jet della proprietà in direzione Londra dove in serata la dirigenza giallorossa ha assistito al match di campionato del Chelsea. Ma ovviamente nella capitale britannica si è parlato anche e soprattutto di Lukaku. I contatti tra le proprietà c'erano già stati. Anche il calciatore ha dato l'assenso al suo trasferimento in giallorosso, e nelle ultime ore ha avuto modo di parlare con Mourinho telefonicamente. Nei giorni scorsi Lukaku ha chiamato Nainggolan chiedendo al Ninja informazioni sulla città e sul clima che si respira a Trigoria e tra i tifosi giallorossi. Oggi sarà la giornata chiave. Anche perché il Chelsea ha fretta di chiudere e la Roma vuole evitare imprevisti legati ad uno dei centravanti più importanti del panorama europeo. La formula sarà quella del prestito, senza nessun obbligo di riscatto. Da capire se sarà inserito un diritto. Mentre per quanto riguarda lo stipendio gli inglesi potrebbero contribuire. Già in giornata Friedkin e Pinto potrebbero tornare in Italia, e sul volo proveniente da Londra potrebbe esserci proprio Lukaku, che nei giorni successivi svolgerebbe le visite mediche e tutti i rituali legati alla firma. Un colpo che accontenterebbe Mourinho e sposterebbe l'asticella delle aspettative e delle possibilità della Roma.