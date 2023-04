Bivio Champions

La Roma prova a sfruttare il passo falso di Milan e Inter. Dopo la disfatta europea a Rotterdam i giallorossi sono chiamati all’impegno in campionato contro l’Udinese per rimanere in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League e mettere cinque punti tra sé e il quinto posto, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Davanti ad uno stadio Olimpico pieno – ennesimo sold-out stagionale, i cancelli apriranno alle ore 18:15 per i sessantamila e più tifosi – la squadra di Mourinho dovrà trasformare il rammarico della gara di giovedì contro il Feyenoord, cercando inoltre di “vendicare” il 4-0 subito all’andata alla Dacia Arena. Nonostante i pochi allenamenti sulle gambe – la Roma è tornata nella capitale solamente venerdì – Pellegrini e compagni non dovranno abbassare la guardia contro un avversario che sulla carta appare alla portata. L’Udinese di Sottil arriva infatti al match di questa sera in un momento non positivo: nelle ultime dieci giornate sono solamente due le vittorie, mentre arrivano a tre le sconfitte e sono ben cinque i pareggi. Una situazione che ha portato del malumore nella società, che, dopo la sconfitta contro il Bologna e il pareggio col Monza, avevano pensato a un ritiro per la squadra allenata da Sottil. La decisione è stata poi rinviata e si attenderà l’esito della partita di stasera per decidere come proseguire.