Biennale per Smalling ma l’inglese aspetta

La Roma non vuole perdere Smalling e ieri ha formalizzato l’offerta di un biennale da 2.5 milioni per due anni, scrive Poalo Dani su Il Tempo. L’agente dell’inglese, James Featherstone, è sbarcato ieri mattina a Trigoria e ha incontrato la dirigenza giallorossa che vuole evitare il divorzio a giugno a parametro zero. Il contratto che lo lega al club infatti scadrà a giugno e, al momento, il giocatore non ha ancora deciso se legarsi (probabilmente fino a fine carriera) ai colori giallorossi o iniziare una nuova avventura con un’altra maglia. Il difensore inglese avrebbe la possibilità di estendere per un altro anno il suo contratto con la Roma - alle stesse cifre percepite attualmente (circa 3 milioni a stagione) - subito dopo aver raggiunto il 50% di presenze nelle gare stagionali disputate dai giallorossi. Una clausola unilaterale a favore del calciatore, che non ha ancora scelto cosa fare. L’incontro di oggi è servito per avvicinare le parti anche se Smalling è tentato dalla corte di Inter e Juventus che vorrebbero prenderlo. Tutti gli scenari restano aperti: Tiago Pinto resta in pressing ma l’inglese, per ora, resiste e aspetta.