Benedetto vivaio

Giovani, talentuosi e redditizi. La linea verde della Roma diventa improvvisamente, ma neanche troppo, la soluzione ai problemi di Tiago Pinto, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La prima plusvalenza dell'estate giallorossa è stata quella di Benjamin Tahirovic, che domani ad Amsterdam svolgerà le visite per l'Ajax dopo il buon esito delle visite mediche. Una cessione brillante di Pinto, che sacrifica un ragazzo di prospetto ma fa piombare nelle casse del club 8.5 milioni di euro (bonus compresi), di cui circa 7 di plusvalenza. Il centrocampista classe 2003 è però solo il primo tassello di una fase dedicata proprio alle uscite che si chiuderà a fine mese. I prossimi a salutare saranno, con tutta probabilità Volpato e Missori, entrambi diretti verso Reggo Emilia. La trattativa con il Sassuolo, slegata dal lungo corteggiamento mai sopito per Frattesi, è ben avviata e i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura. Persiste una distanza tra domanda e offerta, con i giallorossi che puntano a monetizzare il più possibile soprattutto da Volpato, considerata la recente operazione che ha visto coinvolto Tahirovic.