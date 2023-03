Benedetta Europa

Un ritorno al passato per i giallorossi, che ritrovano il Feyenoord

Sarà ancora Roma-Feyenoord ai quarti di finale. Ieri l'urna di Nyon ha decretato il tabellone di Europa League, che culminerà nella finale del 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Un ritorno al passato per i giallorossi, che vedono negli olandesi il ricordo dello scorso maggio, quando a Tirana, grazie al gol di Zaniolo, si laureavano come primi campioni della Conference Europa League. Questa volta però saranno due le sfide: l'andata si giocherà il 13 aprile al "De Kuip", calcio d'inizio alle ore 18.45, mentre il ritorno ci sarà sette giorni dopo, il 20 aprile alle ore 21, all'Olimpico, con la prelazione dedicata agli abbonati in Serie A partita già ieri pomeriggio.