Belotti parla già da romanista

L’ostacolo si chiama Urbano Cairo, che continua a chiedere 30 milioni

Difficile che abbia parlato a caso. L’idolo? Totti. Gli amici in nazionale? Pellegrini e Florenzi. Anche Immobile, per carità, ma il fatto che Andrea Belotti parli tre capitani romanisti è una conferma indiretta di quanto lui in primis ci si veda benissimo con la maglia giallorossa indosso, come riporta Il Tempo.