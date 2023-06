Belotti in cerca del riscatto

"Per me è un'emozione grandissima, fin dal primo momento che ho messo piede dentro Trigoria ho capito l'importanza di questa squaera, di questa gente, di questa città". Non nasconde l'emozione Andrea Belotti nel giorno dell'ufficializzazione, attraverso un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, del suo prolungamento di contratto scattato automaticamente con la Roma fino al 2025, scrive Lorenzo Pes sui Il Tempo. "All'interno di una squadra penso che in ogni momento, nel bene e nel male, ci si aiuti tutti insieme. La Roma la definisco famiglia perché da quando sono entrato qui dentro ho capito quanto questo legame non riguardi soltanto i singoli giocatori. E una grande famiglia in cui ognuno è disposto a dare il proprio contributo".