Belotti e un mediano nel mirino

Almeno altri due rinforzi. Per equilibrare la rosa e provare a rendere meno dolorosa possibile l’assenza di Wijnaldum per i prossimi mesi, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

Anche dopo la vittoria con la Cremonese, Mourinho ha parlato in termini chiari del mercato giallorosso che – per essere definire completo – dovrà portare a Trigoria almeno un nuovo attaccante e un centrocampista. Per il ruolo di vice Abraham la scelta è già stata fatta e, adesso, rimane soltanto da capire il giorno in cui Andrea Belotti diventerà un nuovo giocatore giallorosso.