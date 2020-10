Bavagnoli: “Roma non sbagliare”. Col Verona fascia da capitano ad Andressa

Un appuntamento da non fallire. Siamo solo alla quarta giornata di campionato, ma per l’As Roma femminile è vietato sbagliare nella gara di oggi: alle 12.30 le giallorosse affrontano l’Hellas Verona al Tre Fontane (diretta Tim Vision e Roma Tv) in un match che per le ragazze di Bavagnoli significa già tanto in ottica classifica. Nelle prime tre partite della stagione la Roma – reduce dalla sconfitta di Empoli del 5 settembre scorso – ha raccolto 4 punti mentre Juventus, Milan e Fiorentina viaggiano a punteggio pieno. Ad allungare ulteriormente la classifica, ricorda “Il Tempo”, ci sono poi Sassuolo ed Empoli rispettivamente a quota 7 e 6 punti. Inutile dire che se Andressa e compagne dovessero perdere ulteriore terreno la rincorsa per un posto in Champions diventerebbe già molto complicata. Non ci saranno Bernauer, alle prese con un affaticamento muscolare, e la squalificata Bartoli. In assenza della capitana, sulle fasce Bavagnoli si affiderà a Erzen e Soffia mentre Pettenuzzo e Swaby comporranno la coppia di centrali davanti a Baldi. A centrocampo per un posto vicino ad Andressa (che con l’occasione indosserà la fascia da capitano vista l’assenza di Bartoli) e Giugliano è ballottaggio tra Ciccotti e Hegerberg. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Lazaro, Thomas e una tra Serturini e Bonfantini. L’avversario è ampiamente alla portata (il Verona non è ancora riuscito a fare punti), ma Bavagnoli non sottovaluta la squadra di mister Pachera: “Io non do mai nulla per scontato, anche quando affrontiamo squadre che si presentano a Roma con zero punti – le parole della coach della Roma – questo non significa nulla. Affrontiamo una squadra organizzata, che ha una tradizione e che farà di tutto per portare a casa dei punti“.