Basta poco

Per la terza partita di fila la Roma vince di misura, 1-0, e fa un bel passo verso i quarti di Conference League

Uno a zero. La Roma serve il risultato perfetto per la terza partita di fila e fa un bel passo verso i quarti di Conference League, come riporta Il Tempo. Nell’andata degli ottavi ad Arnhem, sul malandato campo del Vitesse, dove si fanno anche i concerti e si pensa poco alla salute del terreno di gioco, i giallorossi capitalizzano al massimo il gol di Sergio Oliveira in una partita giocata nel complesso peggio delle precedenti due. Ma nelle coppe conta vincere e la squadra lo ha fatto, rendendo sulla carta più agevole la sfida di ritorno in programma giovedì prossimo all’Olimpico. Un primo tempo di grande sofferenza chiuso con un vantaggio - a detta anche di Mourinho - immeritato. Una ripresa di controllo, col brivido finale per l’espulsione dello stesso autore del gol. Oliveira croce e delizia di una serata non certo indimenticabile ma alla fine positiva, che proietta la Roma verso la fase finale dell’unico torneo su cui può puntare davvero in questa stagione.