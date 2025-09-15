Baroni bestia nera per Gasp, cade l’imbattibilità casalinga

Il tecnico granata ieri all'Olimpico ha anche interrotto la striscia positiva della Roma che non perdeva dallo scorso 2 dicembre

Contro Baroni non si passa. Due anni fa l'ultima vittoria di Gasperini contro il tecnico toscano che ieri all'Olimpico ha anche interrotto la striscia positiva della Roma che non perdeva dallo scorso 2 dicembre contro l'Atalanta. Lo si legge sulle colonne de Il Tempo. Lo scorso anno, sulla panchina della Lazio, Baroni aveva battuto il tecnico di Grugliasco a Bergamo dopo il pari dell'Olimpico mentre due stagioni fa col Verona strappò un pari in casa nerazzurra dopo il ko del settembre 202e. Non è bastata l'idea di provare a sorprendere senza centravanti.