Balzaretti sul derby: “Vince la Roma e segna Florenzi”

Ci sono giocatori a cui un gol nel derby ha cambiato il destino. Intervistato da Il Tempo, Federico Balzaretti, esprime il suo pensiero in vista della sfida di domenica. Queste le sue parole:

C’è un marcatore inatteso che più di altri avrebbe bisogno di un gol nel derby?

Penso Alessandro (Florenzi), glielo auguro di vero cuore. Questo è il suo primo anno da capitano, ama tantissimo Roma, è sempre un ragazzo estremamente positivo e mi piacerebbe vedere un suo gol, sarebbe un grande premio. Ne sarei molto felice. Quella rete per me fu importantissima, psicologicamente è una cosa che ti aiuta, ti dà maggiore serenità. Mi auguro per Alessandro che sia questa la partita per lui.

Un pronostico.

Se dico Roma, pensando a un discorso di parte. Se dico Lazio, pensano sia scaramanzia. Se devo parlare da tifoso, con il cuore, dico Roma, senza dubbio, è quella la mia speranza. Posso dire che la partita di andata è stata stupenda.