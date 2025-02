Ballottaggio Rensch-Celik, torna Paredes

Pochi dubbi di formazione per Ranieri, che, dopo il turnover contro il Napoli, si prepara a schierare nuovamente i titolari. In vista della sfida per l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, il tecnico romanista potrà contare anche sui nuovi acquisti: Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath sono stati convocati per la trasferta di San Siro. Contro il Milan l'unico assente sarà Mancini, ancora squalificato. Ranieri dovrebbe tornare a schierare una difesa a tre, a differenza di quanto visto nell'ultima giornata di campionato. Lo scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dal primo minuto tornerà Hummels affiancato da Ndicka e uno tra Rensch e Celik, con l'olandese favorito. Sulle fasce spazio ad Angelino e Saelemaekers, mentre a centrocampo si riformerà la coppia titolare Koné-Paredes. Pellegrini si dividerà tra il centrocamp e l'attacco, dove dovrà supportare Dovbyk e Dybala.