Ballottaggio El Shaarawy-Spinazzola

El Shaarawy e Spinazzola, una maglia per due, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Con il dislocamento di Zalewski sulla fascia destra per la squalifica di Celik, a Trigoria continuano i test in vista della gara di domani sera contro il Napoli, con il Faraone leggermente in vantaggio rispetto al numero 37. Con il ritorno nell'undici titolare di Lorenzo Pellegrini - sembra infatti smaltito il fastidio al flessore - il Faraone dovrebbe tornare a occupare il ruolo che Mourinho gli ha ritagliato nell'ultimo anno e mezzo, dopo la breve parentesi da seconda punta nella partita con lo Spezia, soluzione che in caso di necessità potrà comunque essere riutilizzato.