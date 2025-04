Baldanzi insidia Soulé. Tentazione doppio centravanti

Ranieri ha ancora qualche ora per risolvere gli ultimi dubbi relativi all’undici titolare che stasera affronterà la Lazio all'Olimpico. Un derby importante anche per la lotta alla Champions. All’andata Hummels guidò il terzetto difensivo, mentre oggi il tecnico testaccino potrebbe preferirgli Celik spostando Mancini in posizione centrale. A destra - scrive 'Il Tempo' - dovrebbe tornare Saelemaekers, a meno che Ranieri non voglia impiegarlo sulla trequarti, con l'inserimento di Rensch da quinto. Cristante, Paredes e Koné si contendono le due maglie in mezzo al campo, mentre sulla trequarti potrebbe rivedersi Pellegrini dall’inizio. Baldanzi è avanti nel ballottaggio con Soulé per far coppia con il capitano della Roma alle spalle di Dovbyk. Resta la tentazione della doppia punta con Shomurodov accanto all’ucraino.