Avanti senza paura. Mourinho: “Gioca Matic al posto di Zaniolo”

Mourinho non si nasconde. A poche ore dal primo big match della stagione, in programma questa sera alle 18.30 contro la Juventus, lo Special One – alle prese con le assenze di Zaniolo e Wijnaldum – gioca a carte scoperte annunciando, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, la formazione che scenderà in campo dal 1′: “La squadra sarà la stessa schierata contro la Cremonese, con Matic al posto di Zaniolo. Veniamo da due vittorie consecutive ed è un risultato ottimo. Purtroppo gli infortuni ci tolgono delle soluzioni a partita in corso".