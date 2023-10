Avanti così

La Roma non si ferma, batte il Cagliari e sbarca nella colonna sinistra della classifica dopo un avvio choc, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Il test non era il successo a Cagliari, dove c'è una squadra che con Ranieri e Shomurodov grandi chance non ha, ma quello di mandare un segnale di continuità chefin qui era mancato. Arriva così la terza vittoria consecutiva e altri numeri piacevoli per Mourinho che scaccia spettri che in realtà forse non ha mai visto. Ma soprattutto arriva un successo in trasferta che mancava ai giallorossi da sei mesi: una svolta. Prima doppietta in campionato di Lukaku che ha segnato finora cinque gol in cinque partite e sette in sette compresa la coppa. E non fa male nemmeno Belotti che ieri ha realizzato un gol da attaccante vero «freddato» solo dall'attesa per la conferma del Var per un pre-sunto fuorigioco. Poi la liberazione e il numero cinque in una casella che torna a riempirsi: un nove partite ha già fatto meglio della scorsa stagione. Il neo della serata, nemmeno a dirlo è un infortunio. La Roma perde Dybala che resta a terra dopo uno scontro terribile con il giovane Prati. Il campione del mondo argentino lascia il campo con un ginocchio dolorante e solo nelle prossime ore si potrà capire l'entità dell'eventuale danno. Resta l'amarezza per non riuscire a terminare una partita senza un giocatore "rotto":