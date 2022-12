Attesa Wijnaldum, serve un altro mese

La discesa è iniziata, ma per completarla servirà ancora un mesetto, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Georginio Wijnaldum ha cambiato ritmo in Portogallo, imboccando la strada finale che lo porterà al recupero definitivo dall’infortunio alla tibia. Tra campo, dove può svolgere già alcuni esercizi insieme ai compagni, palestra e piscina, Gini è tornato parte integrante della Roma dopo mesi di lavoro a distanza, fra l’Olanda e Dubai. In Algarve ha potuto aumentare progressivamente i carichi, verificando poi di giorno in giorno le risposte del suo corpo, ma questo programma di allenamenti in parte differenziati dovrà andare avanti ancora per qualche settimana. Calendario alla mano, lo staff giallorosso dà già per certa l’assenza di Wijnaldum almeno per le prime tre partite del 2023: Bologna e Milan in campionato, Genoa in Coppa Italia. Detto che qualsiasi previsione comporta un certo margine d’errore, al momento appare complesso che il centrocampista possa farcela per Roma-Fiorentina del 15 gennaio, mentre la gara in casa dello Spezia potrebbe essere un obiettivo più concreto. Tra un mese esatto, il 22 gennaio, Wijnaldum potrebbe quindi fare la sua seconda presenza con la maglia della Roma dopo l’esordio di Salerno.