Attacco da rifondare

Una coppia d'attacco da 37 gol non si vedeva da tempo alla Roma, ma la «LuPa», come viene definita da molti, potrebbe già dissolversi dopo appena una stagione. Dybala e Lukaku sono stati senza dubbio il simbolo dell'attacco giallorosso di questa stagione, ma il reparto avanzato in estate potrebbe essere quello che subirà i maggiori cambiamenti tra prestiti che scadono e calciatori pronti a rientrare, scrive Lorenzo Per su Il Tempo. L'incognita più grande è legata al futuro di Dybala. L'attaccante argentino al suo terzo anno nella Capitale arriverà a guadagnare otto milioni di euro, ma le sue problematiche fisiche (che stanno frenando anche Scaloni dal convocarlo per la Copa America con la Seleccion) aprono diversi interrogativi a Trigoria, visto il progetto ancor più «sostenibile» che i Friedkin hanno affidato a De Rossi e Ghisolfi. La Joya, tecnicamente parlando, rappresenta un punto fermo per qualsiasi allenatore, ma i costi alti di ingaggio e un contratto che scade tra un anno, lo mettono certamente tra i protagonisti in bilico. Nessun incontro programmato tra entourage e dirigenza (peraltro ancora da ufficializzare) e una clausola che si attiverà a luglio, ma il punto interrogativo sul fantasista è enorme. Più chiara la situazione legata a Lukaku: senza la Champions League la Roma non può sedersi a trattare col Chelsea la conferma del bomber belga. E perciò a meno di incastri astrali l'ex Inter tornerà a Londra per essere poi rimesso sul mercato. Al di là delle voci che vorrebbero un possibile scambio col Napoli per Osimhen legato all'eventuale arrivo di Conte in azzurro, non sarà facile per i Blues trovare offerte soddisfacenti e vicine al valore di Big Rom. Per questo non va escuso totalmente una possibile seconda stagione in giallorosso, magari con un altro prestito.