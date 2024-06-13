Un attacco tutto da inventare per quello che concerne il ruolo del centravanti, scrive Il Tempo. Ghisolfi tra le mille questioni da risolvere, ha quella del bomber da trovare, visto che il futuro di Abraham è lontano dalla Capitale. I 40 milioni che sperava di rimediare la scorsa estate ora sono un miraggio, ma dalla Premier League ci sono stati dei sondaggi. Un'idea per sostituirlo è Samu Omorodion. Ventenne attaccante dell'Atletico Madrid che la scorsa stagione ha giocato nell'Alaves. Al momento soltanto qualche contatto esplorativo, ma se Abraham dovesse partire da Trigoria potrebbe arrivare l'offensiva per strappare alla concorrenza il giovane centravanti spagnolo di origini nigeriane. La richiesta dei Colchoneros parte da oltre trenta milioni. Da piazzare inoltre ci sono altre due punte come Belotti e Shomurodov.