Assalto senza Zaniolo

Il numero 22 non gioca una partita con la maglia giallorossa dal 13 marzo

Un'altra esclusione, stavolta con la Roma in piena corsa per l'Europa. Oggi contro la Salernitana José Mourinho potrebbe decidere di lasciare Nicolò Zaniolo ancora in panchina, come riporta Il Tempo. Il numero 22 non gioca una partita con la maglia giallorossa dal 13 marzo, quando era rimasto in campo per tutto il match durante il match pareggiato in casa dell'Udinese. Dopo la gara della Dacia Arena Zaniolo aveva assistito al derby dalla panchina ed era rientrato dalla Nazionale con un problema al flessore, che gli aveva impedito di partire con la squadra per le trasferte di Genova e Bodo. Zaniolo ha ricominciato a lavorato parzialmente con in gruppo soltanto venerdì mentre ieri ha svolto l'intera rifinitura con la squadra. Superati i problemi muscolari la sfida con la Salernitana sembrava quella giusta per tornare titolare, ma è possibile che il tecnico decida di lasciarlo a riposo ancora una volta in vista dell'impegno di giovedì con il Bodo. Oltre a Zaniolo anche Veretout, Mancini e Spinazzola hanno lasciato l'infermeria ma inizieranno il match in panchina. Il francese si è allenato in gruppo soltanto negli ultimi due giorni, discorso analogo per Mancini uscito con una contusione al ginocchio dalla sfida di Conference League. Ieri il difensore non ha accusato problemi durante la rifinitura ma anche lui verrà lasciato a riposo in vista dell'impegno europeo di giovedì.