Assalto decisivo per Wijnaldum

Un viaggio che potrebbe diventare lo spartiacque del mercato giallorosso. Perché a Tel Aviv potrebbe prendere forma un altro pezzo della Roma voluta con tutte le forze da José Mourinho . Prima con Dybala - che domani sera giocherà in maglia giallorossa davanti al pubblico di Haifa - contattato in prima persona e convinto ad accettare il progetto dei Friedkin, e poi con Georginio Wijnaldum scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Lo Special One ha messo lo zampino anche nella trattativa per il centrocampista del Paris Saint-Germain, che nelle prossime ore subirà l'accelerata definitiva.

Il nome che sembra mettere d'accordo tecnico e dirigenza è quello di Andrea Belotti, svincolato e alla ricerca dell'ultimo contratto importante della carriera, che incarnerebbe il giocatore perfetto per far rifiatare Abraham o all'occorrenza essere utilizzato in partite dove le sue caratteristiche potrebbero incidere maggiormente. In partenza c'è anche Carles Perez, che sembra essersi impuntato sul Celta Vigo nonostante sia seguito anche da altri club: gli spagnoli però vorrebbero il giocatore in prestito mentre la Roma è intenzionata a cederlo soltanto a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto Su Villar c'è sempre stallo con il Monza e, nel frattempo, Sampdoria e Valencia sono tornate a chiedere informazioni. Calafiori interessa in Svizzera - Basilea e Zurigo - oltre ad alcuni club di Serie B. Nessun interessamento concreto invece per Diawara: per il centrocampiste nelle scorse settimane erano arrivate richieste da Galatasaray, Torino e Hertha Berlino ma nessuna pista si è ancora concretizzata.