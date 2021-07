Armi affilate sulla revoca di Tor di Valle

La Raggi freme per poter incassare l’addio al progetto e lo spot elettorale del nuovo sito

Il caos in Aula e in Commissione, con i grillini che vanno sotto sull’assestamento di bilancio, spariglia le carte indirettamente sulla revoca del pubblico interesse allo Stadio della Roma di Tor di Valle, la cui discussione torna in corsa, come riporta Il Tempo.