Arbitri, Rocchi: “Serve un ricambio generazionale”

Il designatore arbitrale ha fatto un bilancio di questo inizio di stagione

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, come riporta Il Tempo, è intervenuto come ormai d’abitudine ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport. Il designatore arbitrale dà di fatto ragione alla Roma che si era lamentata delle decisioni di Fabio Maresca in Roma-Milan. “Non mi è piaciuta la sua gestione della partita, non gli episodi – è il commento di Rocchi – secondo me non è stato al top, ma le serate storte capitano a tutti, le ho avute anche io. Adesso magari farà un passaggio in B e poi tornerà in A senza problemi".