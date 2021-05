Appuntamento con Sarri. E lui già studia la rosa

Pinto ha fissato da giorni un appuntamento col procuratore dell'allenatore toscano

Uno sprint finale destinato ad avere un unico protagonista, come riporta Il Tempo. I prossimi giorni saranno decisivi per scegliere il tecnico che guiderà la Roma del post Fonseca e il nome in pole position è sempre più quello di Maurizio Sarri. Le telefonate tra Tiago Pinto e l’agente Ramadani vanno avanti da tempo - i due si conoscono da quando l'attuale Gm giallorosso lavorava al Benfica - ma a breve la discussione verrà affrontata vis a vis: il portoghese ha fissato da giorni un appuntamento col procuratore dell'allenatore per trovare la formula necessaria a far incrociare le strade di Sarri e del club di Friedkin.