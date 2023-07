Aouar: “Pronto a tutto per la Roma”

Il centrocampista algerino ieri nel primo testa amichevole stagionale ha segnato un gol e fornito un assist

Redazione

Aouar si presenta con un gol. Il centrocampista algerino, primo acquisto della campagna estiva della Roma, nella giornata di ieri ha realizzato la rete del 4-0 a pochi secondi dal fischio finale nell'amichevole contro la Boreale. In campo per tutta la partita, Aouar ha ricoperto il ruolo di mezzala sia con la difesa a tre in un 3-5-2, sia nel 4-3-3 schierato da Mourinho nella seconda frazione di gioco.

"Per me è un onore indossare la maglia della Roma e segnare all'esordio - ha affermato il classe '98 -. Sono ancora le prime partite della stagione, ma sto cercando di lavorare per essere al meglio della forma" ha detto Aouar a fine gara.

Il centrocampista ha poi parlato di Mourinho e degli stimoli che lo Special One ha dato per il test di ieri: "È un orgoglio essere allenato da un tecnico come lui, può aiutarmi molto e sono pronto a mettermi a sua disposizione. Vuole lavorare molto perché siamo ancora all'inizio della preparazione, ma vuole anche giocare bene, oggi (ieri, ndr), in particolare ci ha detto di correre. Sono un giocatore ambizioso, ma allo stesso tempo sono venuto qui con molta umiltà. Voglio giocare anche se so che la Roma ha tanti giocatori forti a centrocampo. Mi sento pronto e lo sarò sicuramente per la stagione che verrà".