Ansia Zaniolo per Mou

Nonostante non sia stata evideziata nessuna lesione al ginocchio, bisognerà aspettare qualche giorno per decidere se il centrocampista della Roma potrà essere disponibile contro il Napoli

A turbare Mourinho, oltre nelle questioni arbitrali, sono i problemi di infermeria. Dopo aver trascorso in apnea la vigilia della gara con la Juventus a causa della contusione rimediata da Abraham in Nazionale, in vista del Napoli c’è un altro punto interrogativo per quanto riguarda un giocatore fondamentale per il portoghese. Nonostante la risonanza a cui Nicolò Zaniolo si è sottoposto nella notte tra domenica e lunedì abbia escluso la presenza di lesioni, nel ginocchio sinistro del giocatore è stato comunque rilevato un piccolo versamento che mette a forte rischio la presenza con il Napoli. Come riporta Il Tempo, lo Special One e il suo staff cercheranno di fare il possibile per averlo in campo contro gli azzurri, ma la priorità è non correre alcun tipo di rischio, motivo per cui Zaniolo potrebbe essere tenuto a riposo qualche giorno in più. Se si sceglierà la strada della cautela, il numero 22 potrebbe saltare anche il turno infrasettimanale con il Cagliari per ritrovarlo per la sfida con il Milan del 31 ottobre.