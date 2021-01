Ansia Fonseca per Pinto. Dzeko lancia Mayoral

Piccolo allarme Covid alla vigilia di Crotone-Roma, come riporta Il Tempo. Quella di ieri è stata una giornata abbastanza convulsa per il gruppo giallorosso, con il general manager Tiago Pinto che è risultato positivo al Covid e con mister Fonseca che a scopo precauzionale non si è imbarcato sul volo che ha portato la squadra in Calabria, ma al momento è risultato negativo. Il nuovo dirigente aveva contratto il virus alla fine di dicembre e poi era guarito, con tanto di certificato di tampone molecolare negativo rilasciato subito prima della partenza dal Portogallo con destinazione Fiumicino.

Al suo arrivo a Trigoria, come da prassi per tutti i volti nuovi, Pinto è stato sottoposto prima al tampone rapido, che ha dato esito negativo, e poi a quello molecolare, che a sorpresa ha evidenziato una positività con bassa carica virale.

Immediatamente il club si è mosso per evitare ogni possibile focolaio e ha fatto svolgere un tampone a Fonseca, l’unica persona all’interno della Roma che ha avuto un contatto stretto – tra cui la cena di lunedì – con il dirigente, che ha fatto un saluto ai calciatori, ma tenendosi a distanza e indossando la mascherina. Il test di Fonseca ha dato esito negativo e ieri sera era già arrivato l’ok della ASL ad una partenza verso il Sud-Italia, ma come previsto dal protocollo per casi simili, tutto il gruppo-squadra, allenatore compreso, deve avere un tampone negativo nel giorno della partita, con esito certificato ad almeno quattro ore dal fischio d’inizio del match. L’ex Shakhtar effettuerà quindi un altro tampone stamattina e poi si imbarcherà sull’aereo, mentre la squadra lo ha svolto nel ritiro a Crotone appena è scoccata la mezzanotte di oggi. Tornando al campo in conferenza Fonseca ha annunciato che farà due-tre cambi rispetto alla formazione titolare che ha battuto la Samp e tra questi è possibile un turno di riposo per Dzeko in vista dei match con Inter e Lazio, con Borja Mayoral pronto a guidare l’attacco. Gli altri due giocatori candidati per una maglia da titolare sono Kumbulla e Cristante, con le scelte obbligate di Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra, un ruolo in cui dalla prossima partita si rivedrà Spinazzola, prossimo al recupero dopo il problema muscolare rimediato con l’Atalanta. “La società sa quali necessità ha la squadra in questo momento per migliorare e vogliamo migliorarla. Tiago conosce i nomi che per me possono migliorare la squadra, ce ne sono diversi. Conosce i giocatori di cui abbiamo bisogno, parliamo spesso della questione“, le parole dell’allenatore riguardanti il mercato.

Chiusura sullo sponsor: l’accordo con New Balance è ormai cosa praticamente fatta – la felpa indossata da Ryan Friedkin a Ciampino non era casuale – e l’azienda d’abbigliamento ha già sottoposto alla società alcuni modelli delle tre maglie della prossima stagione.