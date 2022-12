Ancora tutto fermo per il rinnovo: Zaniolo riflette

Tiago Pinto non ha organizzato nuovi incontri per la trattativa più delicata in chiave futura: il rinnovo di Zaniolo. Dopo una chiacchierata cordiale a settembre con il procuratore Vigorelli, nella quale è emersa una certa distanza fra le possibili richieste (4 milioni netti di stipendio più premi) e la volontà della Roma, adesso è tutto fermo da settimane, anche per la scarsa disponibilità dei Friedkin a trattare con largo anticipo i rinnovi, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.